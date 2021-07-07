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Санкции в действии: европейские банки отклоняют платежи "из-за ситуации в Беларуси"

07.07.2021 15:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как минимум два человека сообщили о проблемах с платежами в Беларусь из Германии.

Санкции в действии: европейские банки отклоняют платежи "из-за ситуации в Беларуси"
В обоих случаях речь шла о банке Stadtsparkasse Mönchengladbach. И в обоих случаях читатели dev.by говорят о том, что банк сослался на санкции. 


Владелец ИТ-компании: «Думаем открыть счёт в европейском банке»

Учредитель ИТ-компании, резидента ПВТ, Артём не смог получить платёж в евро от немецкого заказчика. Немецкий банк 2 июля отказался переводить деньги в Беларусь. 

Заказчик обслуживается в Stadtsparkasse Mönchengladbach (сберегательный банк в Северном Рейне-Вестфалии, расположенный в Менхенгладбахе), при этом переводы оттуда осуществляются при посредничестве государственного банка Landesbank NRW.

По словам Артёма, именно банк-посредник заблокировал платёж в адрес белорусского юрлица.

— Нашему клиенту сказали, что с 1 июля государственным банкам запрещены платежи в Беларусь: они боятся, что деньги могут идти в санкционные сектора. Поэтому просто блокируют всё.

Артём обращает внимание, что этот запрет вступил в силу с 1 июля, поэтому июньский опыт успешных переводов, о котором свидетельствовали айтишники, уже не в счёт.

— Сегодня только 6 июля, многие компании даже не выставили инвойсы за июнь, — говорит он. — Я хотел бы пообщаться с теми, кто сделал перевод из Германии в июле.

Решений проблемы Артём видит несколько:

- Вернуться к работе через UpWork. Деньги из Штатов пока долетают без проблем. Но отдавать маркетплейсу 5% не хочется.

- PayOneer.

- Открыть счёт белорусского юрлица в иностранном банке. 

«В Германии это сделать не удастся, но можно попробовать в Польше. Будем надеяться, что Польша не заблокирует переводы между разными счетами одного юрлица. Может, есть и решения попроще. Но сейчас это кажется наиболее комфортным».

- Открыть юрлицо в европейской стране. «Но это, безусловно, усложнит нашу работу». 

Производитель паллет из Германии: «Предложил Western Union, но поставщик наотрез отказался»

Названная Артёмом дата запрета — 1 июля — может быть ошибочной. Другой наш читатель, производитель паллет в Германии Владимир, полагает, что запрет вступил в силу 26 июня. Сам он попытался перевести деньги белорусскому поставщику материалов ещё 29 июня. Сумма небольшая — 915 евро («Я оплатил 35 кубов, а взял 39, надо было отправить разницу»).

— Как правило, деньги доходят на следующее утро. Но тут на часах — обед, денег нет. Вечером поставщик мне звонит: ты деньги перевёл? Ждём ещё несколько дней — ничего не происходит. А потом нам сообщают, что платёж отклонён из-за политических проблем. И дают ссылку на вот этот документ от 24 июня. В пятницу 2 июля подал заявку на возврат, только во вторник 6-го пришли деньги.


Возврат, платёж отклонён «из-за текущей ситуации в отношении Беларуси»

Владимир стал искать другие способы расплатиться с партнёром. Из общения со знакомыми узнал, что успешно проходят платежи из Германии в Беларусь через частный нидерландский банк IGN. Теперь он тестирует немецкий Postbank.

— Мы сегодня попробуем провести платёж через Postbank. Отправим 100 евро и посмотрим на результат.

Какие еще варианты? Western Union. Я предложил своему поставщику, но человек наотрез отказался: вы мне переведёте, а меня к уголовной ответственности привлекут за уклонение от уплаты налогов. Деньги должны упасть на счёт юрлица. 

В целом Владимир считает, что в Германии бизнес недостаточно хорошо информировали о санкциях в отношении Беларуси, поэтому многие воспринимают проблемы с платежами как мошенничество.

— У нас о санкциях ни по телевизору, ни в газетах не сообщили. Когда меня это коснулось, мне дали ссылку с таким видом: вы что, не знаете, что в мире творится? Мы с моим поставщиком хорошо друг друга понимаем, но есть те, кто только начал заниматься бизнесом, столкнулся с неплатежами и думает, что это мошенничество. Надо донести эту информацию до людей, чтобы они быстро нашли решение.
 
 
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