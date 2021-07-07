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Генпрокуратура ожидает от США и Аргентины помощи в расследовании геноцида белорусов

07.07.2021 15:21 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Генпрокурор Андрей Швед выступил на конференции руководителей прокуратур европейских государств в Санкт-Петербурге, из тезисов его выступления следует, что Беларусь направила поручения об оказании правовой помощи в расследовании геноцида белорусов в годы Второй мировой войны в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину и Бразилию.

Швед заявил, что, несмотря на очевидность совершенных злодеяний, в рамках Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников: "Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления на территории Беларуси. Некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание. Данное обстоятельство создает почву для героизации нацизма и разрушения идеологических ценностей".

Он напомнил, что Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело о геноциде жителей Беларуси путем массовых убийств, уничтожения населенных пунктов вместе с жителями, насильственной депортации для выполнения принудительных работ, создания концентрационных лагерей и лагерей смерти. 

Кроме того, Швед заметил, что по нацистскому плану "Ольденбург" в годы войны изымалось и отправлялось в Германию продовольствие, сырье, промышленная продукция и оборудование, а также произведения искусства и "даже чернозем вычерпывался экскаваторами и вывозился в Германию".

"К сожалению, практика экономического удушения народов вновь востребована в виде так называемой санкционной политики", - сказал генпрокурор.

 
 
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Генпрокурор Андрей Швед выступил на конференции руководителей прокуратур европейских государств в Санкт-Петербурге, из тезисов его выступления следует, что...
 
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