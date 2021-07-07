ЕАБР улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси в 2021 году до 1,3% при базовом сценарии

Источник материала: Смартпресс

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует замедление роста белорусской экономики во второй половине 2021 года, по итогам года ожидает рост ВВП на 1,3%.

"По сравнению с предыдущим прогнозом, оценка повышена на 1,2 процентных пункта. Это связано с сильной динамикой первого полугодия – в первой половине года рост ВВП Беларуси сложится примерно на 1,5 п.п. выше мартовских ожиданий ЕАБР", - говорится в июльском макроэкономическом обзоре банка.

Ранее ЕАБР прогнозировал поддержку белорусской экономики со стороны внешнего спроса. "Однако его восстановление проходило более активно, и положительный эффект на промышленное производство и экспорт Беларуси оказался сильнее ожиданий", - констатировали эксперты банка. В то же время, полагают они, этот импульс будет затухать по мере завершения активной фазы восстановления экономик стран - торговых партнеров, прежде всего России.

"В результате динамика промышленности и экспорта ослабнет во втором полугодии. Потребительский и инвестиционный спрос останутся сдержанными во второй половине 2021 года. На активности потребителей и инвесторов продолжат сказываться высокая неопределенность и повышенные риски, замедление роста доходов населения и увеличение стоимости кредитования", - говорится в обзоре.

В ЕАБР считают, что экономические последствия усиления ограничительных мер США, ЕС и Великобританией могут частично нивелировать положительные эффекты для белорусской экономики со стороны внешнего спроса во второй половине 2021 года. "Неопределенность количественных оценок этих последствий крайне высока, однако они, скорее всего, скажутся на экспортном потенциале страны, инвестиционном климате и впоследствии на потребительской и инвестиционной активности. В базовом сценарии ЕАБР предполагает частичное сокращение поставок нефтехимической продукции, снижение притока ПИИ и доходов от экспорта услуг воздушного транспорта", - отмечают в ЕАБР. В результате этого потери роста ВВП в 2021 году эксперты банка оцениваются около 1–1,5 п.п.

"Это также означает, что рост белорусской экономики может составить около 2% по итогам года, если последствия ограничительных мер окажутся значительно слабее заложенных в базовый сценарий. В то же время их негативные эффекты могут быть и гораздо более существенными и привести к экономическому спаду уже в этом году", - заявили в банке.

В 2022 году ЕАБР прогнозирует нулевой рост ВВП Беларуси. "Оценка ухудшена на 0,7 п.п. по сравнению с предыдущим прогнозом из-за ожидаемых негативных последствий для белорусской экономики от усиления внешнеэкономического давления", - сообщили в ЕАБР.