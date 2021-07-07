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Два мальчика пострадали в ДТП возле Могилева

07.07.2021 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Два несовершеннолетних ребенка пострадали в ДТП в Могилевском районе.

Два мальчика пострадали в ДТП возле Могилева
Фото: pixabay.com

По сообщению областной Госавтоинспекции, вечером 6 июля 36-летняя водитель «Форда» не справилась с управлением вблизи агрогородка Романовичи, съехала в кювет и опрокинулась. Травмы получили мальчики семи и четырех лет, ехавшие на заднем пассажирском сиденье без детских удерживающих устройств.

Пострадавших детей госпитализировали.

 
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Два несовершеннолетних ребенка пострадали в ДТП в Могилевском районе.
 
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