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Украинский Николаев отказался от автобусов МАЗ из-за санкций

07.07.2021 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Городские власти Николаева объявят новый тендер на закупку автобусов на 4,5 миллиона евро, потраченных Европейским инвестиционным банком в рамках реализации программы обновления общественного транспорта.

Такое решение местные власти вынуждены были одобрить по итогам совещания в Министерстве инфраструктуры Украины, на котором обсуждался вопрос о реализации проектов обновления пассажирского транспорта при участии финансирования Европейского инвестиционного банка, сообщает Свабода.

В тендере на закупку автобусов для Николаева участвовали два предприятия — ООО «Современі вантажівки» и Черниговский автозавод. В июне по итогам изучения предложений победителем должны были объявить первое предприятие, которое является одним из дилеров техники Минского автомобильного завода. 

Но результатов тендера не объявили, ожидая централизованного решения властей в связи с введением санкций против белорусского предприятия.

"Из-за санкций, наложенных Европейским Союзом на белорусские предприятия, одобрено решение объявить новый тендер и пригласить больше участников», — сообщили в Николавском городском совете.

В апреле мэр Львова Андрей Садовой заявил о намерении провести новый тендер для определения другого поставщика автобусов, которые городские власти покупают за деньги Европейского инвестиционного банка. 

В конце 2020 года его также выиграл Минский автомобильный завод, который должен был поставить 100 автобусов. После выборов в Беларуси власть Львова не захотела таким образом "финансировать режим".

Украинский рынок для белорусских производителей пассажирской, грузовой и специальной техники был едва ли не наибольшим среди близких соседей.

Благодаря государственной программе, утвержденной украинским правительством для замены общественного транспорта, в финансировании которой были задействованы и кредиты двух европейских банков, география белорусских автобусов и троллейбусов стремительно расширялась с запада на восток и с севера на юг Украины. 

Дилеры белорусской техники побеждали на большинстве тендеров. Появились в Украине и сборочные производства белорусских троллейбусов, коммунальной и сельскохозяйственной техники.

В грузовом транспорте Минский автомобильный завод вообще держал треть украинского рынка, опережая мировые бренды Mercedes-Benz, MAN, Scania, Ford Trucks, Volvo Trucks и украинский КрАЗ.
 
 
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Городские власти Николаева объявят новый тендер на закупку автобусов на 4,5 миллиона евро, потраченных Европейским инвестиционным банком в рамках реализации...
 
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