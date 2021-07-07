ЕАБР ожидает ослабления белорусской валюты в среднесрочной перспективе

Источник материала: Смартпресс

Евразийский банк развития прогнозирует курс белорусского рубля к доллару на уровне Br2,6 в среднем за 2021 год, на конец года - Br2,65–2,7.

"Как мы и ожидали в предыдущем прогнозе, в первой половине этого года курс белорусского рубля был поддержан расширением экспорта и слабостью импорта. Однако масштаб этой поддержки оказался более существенным, и курс рубля к доллару в первом полугодии был более крепким", - говорится в июльском макроэкономическом обзоре банка.

В ЕАБР заметили, что наряду с ускорившейся внутренней инфляцией это привело к снижению недооцененности белорусской валюты, курс которой к валютам стран – основных торговых партнеров во II квартале практически достиг равновесия (к доллару сохраняется небольшая недооцененность).

"В результате поддержка белорусских производителей со стороны курсового фактора снижается, а импульс для экспорта со стороны внешнего спроса уменьшится по мере завершения активной фазы восстановления экономики России. Девальвационные ожидания населения, в свою очередь, продолжают влиять на белорусскую валюту", - полагают в ЕАБР. В таких условиях базовый прогноз ЕАБР предполагает ослабление рубля во втором полугодии до Br2,65–2,7 за доллар к концу года.

При этом в ЕАБР отметили, что неопределенность прогноза крайне высока из-за сложности оценки потенциального влияния западных ограничений на белорусский экспорт, приток инвестиций и поведение домашних хозяйств.

"Тенденция ослабления белорусской валюты сохранится в среднесрочной перспективе", - полагают в ЕАБР. На это, помимо вероятного сокращения экспортных доходов, влияют относительно низкие темпы экономического роста страны.

"В связи с этим требуется постоянная поддержка белорусских производителей со стороны ценового фактора. Более высокая инфляция в Беларуси по сравнению со странами – торговыми партнерами является дополнительным фактором номинального обесценения рубля", - говорится в обзоре.