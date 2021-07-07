ЕАБР: Инфляция в Беларуси в 2021 году может вырасти до 8,7%

Источник материала: Смартпресс

Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает сохранения высокой инфляции в Беларуси в текущем году, прогнозирует ее уровень в размере 8,7% на конец года при цели властей не более 5%.

"Оценка увеличена в сравнении с мартовским прогнозом (6,6-8% при базовом и рисковом сценарии соответственно – Смартпресс). Степень неопределенности развития белорусской экономики c марта возросла. В связи с этим инфляционные ожидания, скорее всего, останутся повышенными и продолжат оказывать давление на потребительские цены", - говорится в июльском макроэкономическом обзоре банка.

Кроме того, ЕАБР повысил прогноз по средней цене на нефть в этом году с $55 до $64 за баррель и допускает дальнейшее удорожание топлива на внутреннем рынке. Повышен прогноз и по инфляции в России – с 3,8 до 5% по итогам года. "В условиях тесных торгово-экономических связей двух стран это скажется и на динамике инфляции в Беларуси", - отметили эксперты банка.

Более сильным, чем ожидалось в мартовском прогнозе, также оказалось ралли на мировых рынках продовольствия и металлов, констатировали в ЕАБР. "Вместе с тем мы по-прежнему считаем, что всплеск инфляции на мировых сырьевых рынках будет временным и рост цен на них замедлится во второй половине года", - отмечается в обзоре.

Дополнительное дезинфляционное влияние в Беларуси окажет сдержанный потребительский спрос. "В результате, согласно базовому сценарию ЕАБР, годовая инфляция останется вблизи 9% на протяжении большей части 2021 года и замедлится до 8,7% в декабре", - заявили эксперты банка.

В 2022 году ЕАБР ожидает снижения инфляции до 6,1%. "Базовый сценарий предполагает, что рост цен на мировых сырьевых рынках и в странах – ключевых торговых партнерах замедлится после всплеска в 2021 году. Это будет способствовать уменьшению импортируемой инфляции и станет ключевым фактором замедления ценовой динамики в Беларуси. Дезинфляционное влияние ожидается и со стороны сдержанного внутреннего потребительского спроса. В то же время мы допускаем дальнейшее повышение цен на топливо в 2022 году и давление на цены со стороны курса белорусского рубля при реализации угрозы сокращения экспортных поставок белорусских товаров", - отмечается в обзоре.

Как полагают в ЕАБР, наряду с вероятным сохранением в будущем году повышенных инфляционных ожиданий эти факторы будут ограничивать скорость приближения темпов роста потребительских цен в Беларуси к целевому уровню 5%.