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Погода в СНГ: в Армении горят лесопосадки, жители Кыргызстана спасаются от зноя на берегу Иссык-Куля
07.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве яркое солнце, от которого лучше прятаться в тени, и плюс 28 днем. А завтра 30 и выше! Жарко и в других странах Содружества. О том, где зной достиг экстремальных значений и как жители спасаются от солнцепека, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Жителей Кыргызстана предупредили об аномальной жаре. Бишкек разогрелся до плюс 38. И это в тени! Всем службам, которые трудятся на открытом воздухе, спасатели рекомендуют сдвинуть график на утреннее или вечернее время. Долго находиться под обжигающим солнцем опасно. В поисках прохлады можно выехать на Иссык-Куль. Температура воздуха на побережье в эти дни на 10 градусов ниже, чем в столице и на юге республики. Приятно прохладная и температура воды в озере – плюс 22.
Жара в Таджикистане скоро приблизится к критичным показателям. На юге в некоторых районах до плюс 48. И никакого шанса на освежающий дождь. Терпеть такое пекло таджикистанцам придется несколько дней. Жителей Горно-Бадахшанской автономной области и горных районов республиканского подчинения предупреждают об опасности схода селей.
Казахстан
Казахстан плавится от жары. Раскаленный воздух на востоке, западе, юге и в центральной части страны. В Шымкенте – зной за 40. В Алматы температура чуть ниже – до плюс 38. Сейчас самое популярное место отдыха горожан – озеро Сайран. Здесь официально разрешено купаться. Акваторию и берег ежедневно патрулируют спасатели и полицейские, также на подмогу запускают дрон. Он не только мониторит ситуацию с воздуха, но и, используя громкоговоритель, отпугивает нарушителей правил безопасного купания.
Кратковременные дожди взбодрят жителей Армении. Сухая и жаркая погода стоит в регионе несколько дней. Осадки обойдут стороной только предгорья Котайка, Арагацотна и Армавира. Несмотря на влажность, сохраняется опасность пожаров. Так из-за палящего зноя сгорело больше 20 гектаров лесопосадок в стране. Спасатели просят жителей не разводить костры на природе.
Беларусь
В Беларуси сегодня до плюс 30. Кратковременные дожди пройдут только на западе страны. Там же возможны и грозы. От такой жары многие белорусы спасаются на пляжах. Но к выбору места отдыха надо относиться внимательно: санэпидемслужба Беларуси исследовала около тысячи проб воды, 37 из них не соответствовали нормам. На девяти пляжах Гомельской и Могилевской областей купаться и заниматься водными видами спорта запретили.
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Погода в СНГ: в Армении горят лесопосадки, жители Кыргызстана спасаются от зноя на берегу Иссык-Куля
Жаркая погода установилась в странах Содружества. Где зной достиг экстремальных значений и как жители спасаются от солнцепека, рассказывают корреспонденты «МИР...
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