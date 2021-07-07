Погода в СНГ: в Армении горят лесопосадки, жители Кыргызстана спасаются от зноя на берегу Иссык-Куля

Жара в Таджикистане скоро приблизится к критичным показателям. На юге в некоторых районах до плюс 48. И никакого шанса на освежающий дождь. Терпеть такое пекло таджикистанцам придется несколько дней. Жителей Горно-Бадахшанской автономной области и горных районов республиканского подчинения предупреждают об опасности схода селей.

Казахстан

Казахстан плавится от жары. Раскаленный воздух на востоке, западе, юге и в центральной части страны. В Шымкенте – зной за 40. В Алматы температура чуть ниже – до плюс 38. Сейчас самое популярное место отдыха горожан – озеро Сайран. Здесь официально разрешено купаться. Акваторию и берег ежедневно патрулируют спасатели и полицейские, также на подмогу запускают дрон. Он не только мониторит ситуацию с воздуха, но и, используя громкоговоритель, отпугивает нарушителей правил безопасного купания.



«Уникальность квадрокоптера заключается в передаче информации на расстояния до восьми километров, в возможности отслеживать нарушителей с помощью смарт-трека, передаче геолокации нарушителей с их изображением на видеомониторах», –рассказал и.о. начальника Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов.



Армения

Кратковременные дожди взбодрят жителей Армении. Сухая и жаркая погода стоит в регионе несколько дней. Осадки обойдут стороной только предгорья Котайка, Арагацотна и Армавира. Несмотря на влажность, сохраняется опасность пожаров. Так из-за палящего зноя сгорело больше 20 гектаров лесопосадок в стране. Спасатели просят жителей не разводить костры на природе.

Беларусь

В Беларуси сегодня до плюс 30. Кратковременные дожди пройдут только на западе страны. Там же возможны и грозы. От такой жары многие белорусы спасаются на пляжах. Но к выбору места отдыха надо относиться внимательно: санэпидемслужба Беларуси исследовала около тысячи проб воды, 37 из них не соответствовали нормам. На девяти пляжах Гомельской и Могилевской областей купаться и заниматься водными видами спорта запретили.