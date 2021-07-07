Мария Василевич выступает за ужесточение наказания за хранение порнографии

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси планируют ужесточить ответственность за груминг в интернете и хранение порнографии, сообщила депутат Палаты представителей Мария Василевич.





– Действующее законодательство предусматривает определенные ограничивающие меры. Но мы должны говорить о том, что технологии развиваются и есть те нормы, которые нужно пересматривать. Как раз одна из целей сегодняшнего круглого стола – выявить слабые места в действующем законодательстве и найти решения этих проблем, – цитирует Марию Василевич БЕЛТА . – Те нормы, которые нужно пересматривать, безусловно, касаются насилия и сексуальной эксплуатации детей в интернете.

Необходимо вводить такие понятия как груминг, развратные действия. Необходимо усиливать и ужесточать ответственность за хранение порнографических материалов.

Парламентарий отметила, что сегодня реальность такова, что новые цифровые и коммуникационные технологии, которые были призваны служить на благо человечеству, сейчас используются правонарушителями, предоставляют им новые возможности и механизмы совершения преступлений.

– К сожалению, статистика угрожающая. Каждый пятый ребенок в Беларуси в возрасте от 10 до 17 лет хотя бы раз получал предложение сексуального характера от взрослых в интернете. И сегодня COVID-19 заставляет детей все больше времени проводить дома, а значит – на виртуальных площадках. И риск сексуальной эксплуатации детей возрастает.