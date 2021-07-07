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Мария Василевич выступает за ужесточение наказания за хранение порнографии
07.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Беларуси планируют ужесточить ответственность за груминг в интернете и хранение порнографии, сообщила депутат Палаты представителей Мария Василевич.
– Действующее законодательство предусматривает определенные ограничивающие меры. Но мы должны говорить о том, что технологии развиваются и есть те нормы, которые нужно пересматривать. Как раз одна из целей сегодняшнего круглого стола – выявить слабые места в действующем законодательстве и найти решения этих проблем, – цитирует Марию Василевич
Необходимо вводить такие понятия как груминг, развратные действия. Необходимо усиливать и ужесточать ответственность за хранение порнографических материалов.
Парламентарий отметила, что сегодня реальность такова, что новые цифровые и коммуникационные технологии, которые были призваны служить на благо человечеству, сейчас используются правонарушителями, предоставляют им новые возможности и механизмы совершения преступлений.
– К сожалению, статистика угрожающая. Каждый пятый ребенок в Беларуси в возрасте от 10 до 17 лет хотя бы раз получал предложение сексуального характера от взрослых в интернете. И сегодня COVID-19 заставляет детей все больше времени проводить дома, а значит – на виртуальных площадках. И риск сексуальной эксплуатации детей возрастает.
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И за груминг в интернете.
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