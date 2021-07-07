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Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

07.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

Американская актриса Скарлетт Йоханссон ждет ребенка от своего супруга Колина Жоста, пишет Elle

Для 36-летней знаменитости это будет второй ребенок. Пара также воспитывает дочь Роуз. 

По информации близкого к семье источника, супруги долго скрывали эту новость. Однако поклонники Йоханссон заметили, что она прекратила принимать участие в мероприятиях, которые посвящены выходу фильма «Черная вдова». Актриса сыграла в картине главную роль. 

ФОТО: depositphotos

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Теги: Новости
 
 
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Американская актриса Скарлетт Йоханссон ждет ребенка от своего супруга Колина Жоста, пишет Elle.  Для 36-летней знаменитости это будет второй ребенок. Пара также...
 
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