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Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка
Источник материала: ОНТ
Американская актриса Скарлетт Йоханссон ждет ребенка от своего супруга Колина Жоста,
Для 36-летней знаменитости это будет второй ребенок. Пара также воспитывает дочь Роуз.
По информации близкого к семье источника, супруги долго скрывали эту новость. Однако поклонники Йоханссон заметили, что она прекратила принимать участие в мероприятиях, которые посвящены выходу фильма «Черная вдова». Актриса сыграла в картине главную роль.
ФОТО: depositphotos
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Американская актриса Скарлетт Йоханссон ждет ребенка от своего супруга Колина Жоста, пишет Elle. Для 36-летней знаменитости это будет второй ребенок. Пара также...
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