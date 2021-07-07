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МИД Беларуси – об инциденте у белорусского посольства в Украине
Источник материала: ОНТ
Украинские националисты избили белорусов. Нападение было совершено возле посольства нашей страны в Киеве.
Группа белорусов пришла к белорусскому посольству с государственными флагами. Во время акции их атаковали местные радикалы. Они избили людей и применили против них газовое оружие. У одного из белорусов серьезные травмы – медики ему оказали помощь. Посольство Беларуси в Украине
Фото: Pixabay
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Украинские националисты избили белорусов. Нападение было совершено возле посольства нашей страны в Киеве. Группа белорусов пришла к белорусскому посольству с...
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