МИД Беларуси – об инциденте у белорусского посольства в Украине

Источник материала: ОНТ

Украинские националисты избили белорусов. Нападение было совершено возле посольства нашей страны в Киеве.

Группа белорусов пришла к белорусскому посольству с государственными флагами. Во время акции их атаковали местные радикалы. Они избили людей и применили против них газовое оружие. У одного из белорусов серьезные травмы – медики ему оказали помощь. Посольство Беларуси в Украине направило ноту в МИД принимающей стороны – дипломаты серьезно обеспокоены недостаточными мерами безопасности для диппредставительства и белорусов в целом.

Фото: Pixabay

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