Пьяный парень хотел перепрыгнуть через костер и погиб в Россонском районе

Источник материала: ОНТ

Житель Россонского района попытался прыгнуть через костер вечером 6 июля и погиб, сообщили в Следственном комитете.

28-летний парень был пьян. Он решил прыгнуть через костер, оперся руками на кострище, однако не удержался и упал на голову. Молодой человек получил телесные травмы, в том числе переломы. Спасти его не удалось. Он умер в больнице.

По данному факту проводится проверка.

ФОТО: pixabay

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