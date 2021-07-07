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Пьяный парень хотел перепрыгнуть через костер и погиб в Россонском районе
Источник материала: ОНТ
Житель Россонского района попытался прыгнуть через костер вечером 6 июля и погиб,
28-летний парень был пьян. Он решил прыгнуть через костер, оперся руками на кострище, однако не удержался и упал на голову. Молодой человек получил телесные травмы, в том числе переломы. Спасти его не удалось. Он умер в больнице.
По данному факту проводится проверка.
ФОТО: pixabay
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Житель Россонского района попытался прыгнуть через костер вечером 6 июля и погиб, сообщили в Следственном комитете. 28-летний парень был пьян. Он решил прыгнуть...
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