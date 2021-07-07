ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президента Гаити застрелили неизвестные

07.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Президента Гаити застрелили неизвестные

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза неизвестные совершили нападение. Лидер страны получил смертельное ранение, пишет ТАСС. 

Сообщается, что во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена. Ее госпитализировали.  

Покушение совершалось на Жовенеля Моиза также в 2018 году. 

ФОТО: скриншот из видео YouTube / FRANCE 24 English


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза неизвестные совершили нападение. Лидер страны получил смертельное ранение, пишет ТАСС.  Сообщается, что во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Тихановская сообщила о подготовке ее визита в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by