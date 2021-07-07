Президента Гаити застрелили неизвестные

Источник материала: ОНТ

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза неизвестные совершили нападение. Лидер страны получил смертельное ранение, пишет ТАСС.

Сообщается, что во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена. Ее госпитализировали.

Покушение совершалось на Жовенеля Моиза также в 2018 году.

ФОТО: скриншот из видео YouTube / FRANCE 24 English





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