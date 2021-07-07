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Максим Недосеков установил новый рекорд Беларуси в прыжках в высоту
Источник материала: ОНТ
Максим Недосеков установил новый рекорд Беларуси в прыжках в высоту и повторил лучший результат сезона в мире.
На соревнованиях в Венгрии Недосеков преодолел планку в 2 метра 37 сантиметров и завоевал золотую медаль. Серебряный и бронзовый призеры уступили белорусу 4 сантиметра. В прыжках в длину бронзовую награду выиграла белоруска Анастасия Мирончик-Иванова. Ее результат – 6 метров и 60 сантиметров. Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова выступят на Олимпиаде в Токио.
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Максим Недосеков установил новый рекорд Беларуси в прыжках в высоту и повторил лучший результат сезона в мире. На соревнованиях в Венгрии Недосеков преодолел...
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