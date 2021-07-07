Более 530 американцев обвиняются властями в штурме Капитолия

Источник материала: ОНТ

Более 530 американцев обвиняют в штурме Капитолия. Полгода назад сторонники экс-президента США Дональда Трампа пришли к зданию, чтобы выразить недовольство происходящими политическими событиями в стране. Во время протеста завязались стычки с полицией. Это расценили как штурм.





ФБР опубликовало 11 новых видеозаписей нападений на офицеров во время беспорядков. Шесть человек обвинили в нападении на представителей массмедиа. Федералы ищут еще три сотни причастных к штурму. Виновными себя признали всего 10 человек. Ущерб, нанесенный Капитолию, оценили в полтора миллиона долларов.

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