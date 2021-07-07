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Внеплановая остановка цеха произошла на «Гродно Азоте»
Источник материала: ОНТГродно Азоте»" class="one-news__figure-img">
На «Гродно Азоте» 7 июля произошла внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси,
Допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением. Оно выдано территориальным органом Минприроды.
ФОТО: БЕЛТА
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На «Гродно Азоте» 7 июля произошла внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси, сообщили в пресс-службе предприятия. Допустимый...
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