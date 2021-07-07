Источник материала: ОНТ

В правительственном квартале Киева собрались обманутые инвесторы банка «Аркада».

Люди требуют от президента и премьер-министра выделить более 130 миллионов долларов, чтобы достроить три жилых комплекса. По словам участников акции, власть обещала им диалог, однако его не произошло, не происходит и сейчас.

Протестующие пригрозили перекрыть весь центр столицы, если власть их не услышит. Колонной они намерены отправиться к офису Зеленского, где начнется бессрочная забастовка. Строительство, о котором идет речь, заморожено уже три года. И если деньги не будут выделены, неизвестно, завершится ли вообще.

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