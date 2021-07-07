Источник материала: ОНТ

В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским. Двое ранены.

Инцидент произошел на Голосеевском проспекте. После стрельбы киевлянин забаррикадировался в квартире. По информации родственников, у него пытались отобрать жилье рейдерским путем. Поэтому и был открыт огонь. На этих кадрах – штурм квартиры. Из окон идет дым. Сообщается, что мужчину задержали.

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