Евросоюз грозит лишить Венгрию финансирования

Источник материала: ОНТ

Будапешт попал в немилость Брюсселя после принятия закона о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних. И, как заявила еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен, если Венгрия не соблюдает ценности Евросоюза, то не имеет права получать и деньги на проекты.





Более того, сейчас звучат призывы и вовсе исключить страну из ЕС. С ценностями венгерского общества европейские чиновники, судя по риторике, считаться не намерены.

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