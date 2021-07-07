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Евросоюз грозит лишить Венгрию финансирования

07.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Евросоюз грозит лишить Венгрию финансирования

Будапешт попал в немилость Брюсселя после принятия закона о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних. И, как заявила еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен, если Венгрия не соблюдает ценности Евросоюза, то не имеет права получать и деньги на проекты. 


Более того, сейчас звучат призывы и вовсе исключить страну из ЕС. С ценностями венгерского общества европейские чиновники, судя по риторике, считаться не намерены.

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Будапешт попал в немилость Брюсселя после принятия закона о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних. И, как заявила еврокомиссар Урсула...
 
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