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Евросоюз грозит лишить Венгрию финансирования
Источник материала: ОНТ
Будапешт попал в немилость Брюсселя после принятия закона о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних. И, как заявила еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен, если Венгрия не соблюдает ценности Евросоюза, то не имеет права получать и деньги на проекты.
Более того, сейчас звучат призывы и вовсе исключить страну из ЕС. С ценностями венгерского общества европейские чиновники, судя по риторике, считаться не намерены.
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Будапешт попал в немилость Брюсселя после принятия закона о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних. И, как заявила еврокомиссар Урсула...
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