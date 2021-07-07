Кому доверяют украинцы? В стране опубликовали результаты опроса двух местных социологических служб

Источник материала: ОНТ

Кому доверяют украинцы? В стране опубликовали результаты опроса двух украинских социологических служб.





По данным Киевского международного института социологии, больше половины граждан считают, что дела в стране идут «в неправильном направлении». Президенту Зеленскому не доверяют 52% опрошенных. Связано это, в первую очередь, с открытием рынка земли в Украине, теперь купить ее могут и иностранцы, хотя подавляющее большинство украинцев против такого решения. Нынешние власти, наоборот, зазывают инвесторов именно деньгами «под земельные гарантии». Кроме того, опрос показал, что украинцы считают профанацией борьбу Зеленского с олигархатом.

Предыдущий опрос показал, что половина респондентов считают: их жизнь ухудшилась за последний год. 90% людей столкнулись с повышением цен на коммуналку и продукты питания, при этом у трети украинцев упала зарплата.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram