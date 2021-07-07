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Кому доверяют украинцы? В стране опубликовали результаты опроса двух местных социологических служб

07.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому доверяют украинцы? В стране опубликовали результаты опроса двух местных социологических служб

Кому доверяют украинцы? В стране опубликовали результаты опроса двух украинских социологических служб. 


По данным Киевского международного института социологии, больше половины граждан считают, что дела в стране идут «в неправильном направлении». Президенту Зеленскому не доверяют 52% опрошенных. Связано это, в первую очередь, с открытием рынка земли в Украине, теперь купить ее могут и иностранцы, хотя подавляющее большинство украинцев против такого решения. Нынешние власти, наоборот, зазывают инвесторов именно деньгами «под земельные гарантии». Кроме того, опрос показал, что украинцы считают профанацией борьбу Зеленского с олигархатом. 

Предыдущий опрос показал, что половина респондентов считают: их жизнь ухудшилась за последний год. 90% людей столкнулись с повышением цен на коммуналку и продукты питания, при этом у трети украинцев упала зарплата. 

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Кому доверяют украинцы? В стране опубликовали результаты опроса двух украинских социологических служб.  По данным Киевского международного института...
 
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