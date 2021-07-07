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Бесправник пытался скрыться от ГАИ в Бобруйском районе
Источник материала: ОНТ
Парень, не имеющий водительских прав, пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Бобруйском районе на 108-м км автодороги Могилев – Бобруйск,
Инспекторы начали преследование бесправника, включив проблесковые маячки красного и синего цветов.
Сотрудники ГАИ задержали парня. Им оказался 19-летний житель Бобруйска. Молодой человек не имеет водительского удостоверения. Кроме водителя в машине ехали еще трое пассажиров. Инспекторы составили три протокола. Бесправник должен заплатить штраф.
ФОТО: БЕЛТА
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Парень, не имеющий водительских прав, пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Бобруйском районе на 108-м км автодороги Могилев – Бобруйск, сообщили в ГАИ УВД...
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