Бесправник пытался скрыться от ГАИ в Бобруйском районе

Источник материала: ОНТ

Парень, не имеющий водительских прав, пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Бобруйском районе на 108-м км автодороги Могилев – Бобруйск, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инспекторы начали преследование бесправника, включив проблесковые маячки красного и синего цветов.

Сотрудники ГАИ задержали парня. Им оказался 19-летний житель Бобруйска. Молодой человек не имеет водительского удостоверения. Кроме водителя в машине ехали еще трое пассажиров. Инспекторы составили три протокола. Бесправник должен заплатить штраф.

ФОТО: БЕЛТА





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