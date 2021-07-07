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Бесправник пытался скрыться от ГАИ в Бобруйском районе

07.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бесправник пытался скрыться от ГАИ в Бобруйском районе

Парень, не имеющий водительских прав, пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Бобруйском районе на 108-м км автодороги Могилев – Бобруйск, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инспекторы начали преследование бесправника, включив проблесковые маячки красного и синего цветов. 

Сотрудники ГАИ задержали парня. Им оказался 19-летний житель Бобруйска. Молодой человек не имеет водительского удостоверения. Кроме водителя в машине ехали еще трое пассажиров. Инспекторы составили три протокола. Бесправник должен заплатить штраф. 

ФОТО: БЕЛТА


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Теги: Могилев
 
 
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Парень, не имеющий водительских прав, пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Бобруйском районе на 108-м км автодороги Могилев – Бобруйск, сообщили в ГАИ УВД...
 
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