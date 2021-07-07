Источник материала: ОНТ

В розыгрыше футбольного Кубка Америки определился второй финалист. Им предсказуемо стала сборная Аргентины.

Полуфинальный матч против колумбийцев оказался непростым. На 7-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес с передачи Лионеля Месси счет открыл, но в середине второго тайма Луис Диас сравнял цифры на табло.

Больше счет не менялся до серии пенальти, где точнее были аргентинцы. В финале Кубка Америки сыграют сборные Аргентины и Бразилии вместе со своими лидерами – Лионелем Месси и Неймаром. Главный матч Кубка Америки пройдет 11 июля.

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