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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики научились предсказывать инсульт за 10 лет до того, как он случится Во время наблюдения 1662 участника пережили первый в их жизни инсульт.

Сотрудники Медицинского центра Университета Эразмус в Роттердаме наблюдали за 14712 участниками исследования старше 45 лет в течение в среднем 12,5 лет. В начале наблюдения участники прошли через ряд тестов физических и ментальных способностей, каждые несколько лет тесты повторялись. Они включали проверку памяти, речи и скорости реакции, а также того, как участники справляются с бытовыми вопросами вроде уборки и контроля финансов, пишетВо время наблюдения 1662 участника пережили первый в их жизни инсульт, их средний возраст при этом составил 80 лет. При этом результаты тестов у этих людей стали хуже за много лет до инсульта — в некоторых случаях за десять лет. За два-три года до инсульта у некоторых пациентов также начала снижаться способность справляться с бытовыми делами.Согласно исследованию, больше всего инсульту подвержены пациенты женского пола, а также люди с низким уровнем образования и те, кто имеет ген APOE — считается, что он играет важную роль в развитии болезни Альцгеймера. Также ученые считают, что такие отклонения в показателях свидетельствуют и о наличии физических повреждений мозга, например, о повреждениях мелких сосудов, дегенерации нервной ткани и воспалении.Результаты работы позволили предложить специальные меры профилактики тем пациентам, кто рискует получить инсульт. Речь может идти о переходе к более здоровому образу жизни или об участии в испытаниях новых лекарств.