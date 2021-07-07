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Медики научились предсказывать инсульт за 10 лет до того, как он случится

07.07.2021 16:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Медики научились предсказывать инсульт за 10 лет до того, как он случится
Фото: pixabay.com
Инсульт можно предсказать по ухудшению ментальных показателей.

Сотрудники Медицинского центра Университета Эразмус в Роттердаме наблюдали за 14712 участниками исследования старше 45 лет в течение в среднем 12,5 лет. В начале наблюдения участники прошли через ряд тестов физических и ментальных способностей, каждые несколько лет тесты повторялись. Они включали проверку памяти, речи и скорости реакции, а также того, как участники справляются с бытовыми вопросами вроде уборки и контроля финансов, пишет Daily Mail.

Во время наблюдения 1662 участника пережили первый в их жизни инсульт, их средний возраст при этом составил 80 лет. При этом результаты тестов у этих людей стали хуже за много лет до инсульта — в некоторых случаях за десять лет. За два-три года до инсульта у некоторых пациентов также начала снижаться способность справляться с бытовыми делами.


Согласно исследованию, больше всего инсульту подвержены пациенты женского пола, а также люди с низким уровнем образования и те, кто имеет ген APOE — считается, что он играет важную роль в развитии болезни Альцгеймера. Также ученые считают, что такие отклонения в показателях свидетельствуют и о наличии физических повреждений мозга, например, о повреждениях мелких сосудов, дегенерации нервной ткани и воспалении.

Результаты работы позволили предложить специальные меры профилактики тем пациентам, кто рискует получить инсульт. Речь может идти о переходе к более здоровому образу жизни или об участии в испытаниях новых лекарств.
 
 
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Во время наблюдения 1662 участника пережили первый в их жизни инсульт.
 
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