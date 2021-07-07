ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва намерена построить стену на границе с Беларусью

07.07.2021 16:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Литва намерена построить стену на границе с Беларусью
Фото: Delf.lt
Литовский премьер Ингрида Шимоните подтвердила готовность Литвы построить стену на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов.

«Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Беларусь, что станет определенным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов нелегальной миграции», — сказала премьер.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: Delf.lt Литовский премьер Ингрида Шимоните подтвердила готовность Литвы построить стену на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов.«Мы начнем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Армении горят лесопосадки, жители Кыргызстана спасаются от зноя на берегу Иссык-Куля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by