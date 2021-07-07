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Литва намерена построить стену на границе с Беларусью
Источник материала: UDF
Фото: Delf.lt
«Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Беларусь, что станет определенным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов нелегальной миграции», — сказала премьер.
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Фото: Delf.lt Литовский премьер Ингрида Шимоните подтвердила готовность Литвы построить стену на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов.«Мы начнем...
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