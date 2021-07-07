ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомельчанин пытался обменять в банке фальшивые доллары

07.07.2021 16:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин пытался обменять в банке фальшивые доллары, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Неработающий мужчина 1962 года рождения представил для обмена в отделение одного из банков Гомеля две купюры номиналом $50 и $100 образца 1995-го и 1990 годов. Обе банкноты вызвали у специалиста сомнение в подлинности. Об этом сообщили в милицию. Прибывшие правоохранители изъяли купюры и направили в Гомельский межрайонный отдел ГКСЭ для судебной технической экспертизы документов.

По заключению эксперта, банкнота Федеральной резервной системы США номиналом $50 на самом деле денежный билет США номиналом $5, в который внесены изменения путем электрофотографической печати. Были наклеены фрагменты бумаги с числовым номиналом 50. Банкнота номиналом $100, по итогам экспертизы, была изготовлена не тем предприятием, которое выпускает данную продукцию.

"Со слов гомельчанина, купюры он нашел в городе около двух лет назад возле мусорных баков вблизи одного из домов. Согласно сведениям, полученным из базы данных автоматизированной информационной системы "Фальшивомонетничество", идентичные купюры на территории Республики Беларусь никогда не изымались", - уточнили в управлении.

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неработающий мужчина 1962 года рождения представил для обмена в отделение одного из банков Гомеля две купюры номиналом $50 и $100 образца 1995-го и 1990 годов. Обе банкноты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Літва пабудуе на мяжы з Беларуссю бар’ер і прыцягне для аховы войска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by