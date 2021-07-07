Пьяный витебчанин устроил погром в торговом центре

Источник материала: БелТА

7 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Витебска в нетрезвом виде после похода в ночной клуб проник в торговый центр и разгромил стеллажи и мебель, причинив ущерб почти на Br4 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители задержали 35-летнего жителя областного центра в состоянии сильного алкогольного опьянения на месте преступления в 5 часов утра. Им удалось выяснить с помощью записи камер видеонаблюдения, каким образом дебошир разгромил один из торговых центров города.

Задержанный рассказал, что вечером отправился в ночной клуб, где выпивал и пытался с кем-то познакомиться. Несколько раз подозреваемый цеплялся к незнакомым людям. И один из них вывел мужчину из увеселительного заведения. После этого сознание витебчанина окончательно затуманилось, и он признался позже, что ничего не запомнил.

Оперативники Первомайского РОВД установили, что после выхода из ночного клуба подозреваемый отправился бродить по улицам. Он дошел до торгового центра и стал пытаться попасть внутрь. Мужчина бил ногами и руками по входным дверям, но они не открывались. Далее он стал обходить здание по периметру и дергать все попавшиеся на глаза ручки. Одна из дверей оказалась не запертой, и витебчанин попал внутрь торгового объекта.

Уже там мужчина в новом порыве ярости стал крушить стеллажи и другую мебель. За этим занятием он и был застигнут милиционерами, которых вызвал сторож. Как чуть позже подсчитали владельцы испорченного имущества, хулиганская выходка обошлась им в сумму почти Br4 тыс. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.-0-