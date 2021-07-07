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Швейцария расширила санкции против режима Лукашенко

07.07.2021 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Швейцарии добавило в санкционный список Беларуси 78 человек и семь новых организаций, сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам.

Новые меры вступают в силу сегодня, сообщает Reuters. Однако к секторальным санкциям Швейцария не присоединилась.

В число санкционных организаций включена Новая нефтяная компания Николая Воробья. Однако в списке нет БНК, не запрещают власти Швейцарии и сделки с белорусским нефтепродуктами.

 
 
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Правительство Швейцарии добавило в санкционный список Беларуси 78 человек и семь новых организаций, сообщает Государственный секретариат по экономическим...
 
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