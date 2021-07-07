|
Швейцария расширила санкции против режима Лукашенко
Источник материала: АФН
Правительство Швейцарии добавило в санкционный список Беларуси 78 человек и семь новых организаций, сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам.
Новые меры вступают в силу сегодня, сообщает Reuters. Однако к секторальным санкциям Швейцария не присоединилась.
В число санкционных организаций включена Новая нефтяная компания Николая Воробья. Однако в списке нет БНК, не запрещают власти Швейцарии и сделки с белорусским нефтепродуктами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Швейцарии добавило в санкционный список Беларуси 78 человек и семь новых организаций, сообщает Государственный секретариат по экономическим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)