Экономический суд Минска тоже увидел экстремизм в материалах tut.by

Источник материала: АФН

Экономический суд Минска на закрытом заседании 7 июля признал законным решение специальной комиссии, на основе которого МВД просит признать продукцию tut.by экстремистской.

Об этом сообщает редакция tut.by. Изначально процесс начался в суде Центрального района Минска по заявлению МВД о признании продукции портала экстремистской на основании заключения комиссии, в связи с чем ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и подало ходатайство в Экономический суд Минска, считая заключение незаконным.

Теперь ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» намерено подавать апелляцию на решение Экономического суда Минска (на это есть 15 дней). Когда решение этого суда вступит в законную силу, тогда сможет возобновиться процесс в суде Центрального района Минска, на котором и будет решаться, признать ли контент портала экстремистским по инициативе МВД.

Сейчас tut.by и соцсети издания не признаны экстремистскими.