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Экономический суд Минска тоже увидел экстремизм в материалах tut.by
Источник материала: АФН
Экономический суд Минска на закрытом заседании 7 июля признал законным решение специальной комиссии, на основе которого МВД просит признать продукцию tut.by экстремистской.
Об этом сообщает редакция tut.by. Изначально процесс начался в суде Центрального района Минска по заявлению МВД о признании продукции портала экстремистской на основании заключения комиссии, в связи с чем ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и подало ходатайство в Экономический суд Минска, считая заключение незаконным.
Теперь ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» намерено подавать апелляцию на решение Экономического суда Минска (на это есть 15 дней). Когда решение этого суда вступит в законную силу, тогда сможет возобновиться процесс в суде Центрального района Минска, на котором и будет решаться, признать ли контент портала экстремистским по инициативе МВД.
Сейчас tut.by и соцсети издания не признаны экстремистскими.
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Экономический суд Минска на закрытом заседании 7 июля признал законным решение специальной комиссии, на основе которого МВД просит признать продукцию tut.by...
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