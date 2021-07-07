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Министерство экономики ФРГ приняло к сведению слова Лукашенко про транзит
Источник материала: АФН
Министерство экономики ФРГ приняло к сведению слова Лукашенко про возможный запрет транзита европейских и немецких товаров через страну, заявила представительница ведомства Беате Барон.
"Мы приняли к сведению это заявление, внимательно следим за ситуацией, но у нас нет точной информации, поэтому не хочу спекулировать, какие последствия будут иметь те или иные заявления", — заявила Барон на брифинге в среду, отвечая на просьбу оценить возможные последствия запрета транзита для Германии.
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Министерство экономики ФРГ приняло к сведению слова Лукашенко про возможный запрет транзита европейских и немецких товаров через страну, заявила...
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