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Министерство экономики ФРГ приняло к сведению слова Лукашенко про транзит

07.07.2021 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство экономики ФРГ приняло к сведению слова Лукашенко про возможный запрет транзита европейских и немецких товаров через страну, заявила представительница ведомства Беате Барон.

"Мы приняли к сведению это заявление, внимательно следим за ситуацией, но у нас нет точной информации, поэтому не хочу спекулировать, какие последствия будут иметь те или иные заявления", — заявила Барон на брифинге в среду, отвечая на просьбу оценить возможные последствия запрета транзита для Германии.

 
 
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Министерство экономики ФРГ приняло к сведению слова Лукашенко про возможный запрет транзита европейских и немецких товаров через страну, заявила...
 
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