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Президент Гаити убит неизвестными в своей резиденции

07.07.2021 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен у себя дома неизвестными в ночь на среду, 7 июля, при нападении ранена первая леди Мартина.

"Около часа ночи группа неизвестных, некоторые из которых говорили по-испански, совершили нападение на частную резиденцию президента республики и смертельно его ранили", - говорится в правительственном коммюнике.

На Моиза уже совершали покушение в 2018 году. Тогда в него стреляли во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства Жан-Жака Дессалина. Президент серьезно не пострадал, были ранены трое сотрудников охраны.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года, передает DW.

5 июля президент отстранил от должности премьер-министра Клода Жозефа и назначил на его место Ариэля Анри. Новый глава правительства должен подготовить выборы в парламент и обеспечить их проведение, решив проблему с насилием на улицах, написал Жовенель Моиз в понедельник в Twitter. На 26 сентября в Гаити запланированы выборы и конституционный референдум.

Парламентские выборы, намеченные на октябрь 2019 года, не состоялись в том числе и из-за массовых протестов против президента Моиза. Поэтому в Гаити с 2020 года нет парламента, Моиз правил страной, издавая декреты. Из-за отсутствия парламента ни прежний премьер Жозеф, ни новый Анри не подтверждены в должности его решением, как того предусматривает конституция.

Массовые протесты против Жовенеля Моиза в последние годы неоднократно парализовывали жизнь в стране. Противники обвиняли президента в коррупции и связи с вооруженными бандами. Борьба таких банд за контроль над столицей Порт-о-Пренсом, по данным ООН, с начала июня нынешнего года привела к бегству из города не менее 15 тысяч человек. Гаити является одним из самых бедных государств в мире, около 4,4 миллионов жителей страны зависят от получения гуманитарной помощи.

 
 
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Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен у себя дома неизвестными в ночь на среду, 7 июля, при нападении ранена первая леди Мартина.
 
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