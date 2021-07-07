Постановление Совмина: продавать энергетики несовершеннолетним запрещено

Энергетические напитки добавлены в список товаров, которые нельзя реализовывать подросткам до 18 лет.





Так, им нельзя продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки с этиловой долей спирта не более 7%, пиво, табачные изделия, вейпы, табачные никотиносодержащие изделия, а также нетабачные изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие (за исключением игрушек), эротическую продукцию и ту, которая содержит элементы эротики, насилия, а также продукцию по сексуальному образованию и половому воспитанию.





Решение Совмина вступает в силу с 8 июля.



