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Светлана Тихановская сообщила о подготовке ее визита в США

07.07.2021 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская заявила, что в ближайшее время планируется ее визит в США.



Сейчас ее команда занимается подготовкой этой поездки. Как заявила Тихановская сегодня на брифинге, планируются встречи на высшем уровне, а также с беларуской диаспорой.

Светлана Тихановская также объявила 16 июля днем солидарности с беларускими женщинами. 

"Призываю проявить солидарность с невероятно смелыми женщинами Беларуси, которые прошли через выборы, протесты, пытки, стали лицом беларуской революции. Многие из них — как и Мария Колесникова, главный редактор TUT.ВY Марина Золотова, активистка Антонина Коновалова, многодетная мать Ольга Золотарь — до сих пор остаются в тюрьме, но ими восхищается весь мир", — отметила Тихановская.
 
 
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Светлана Тихановская заявила, что в ближайшее время планируется ее визит в США.
 
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