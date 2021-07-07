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Украина присоединилась к санкциям ЕС

07.07.2021 16:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 июля Кабмин Украины одобрил введение персональных санкций против лиц, которые фальсифицировали выборы, участвовали в подавлении мирных протестов и репрессиях против граждан Беларуси

Кабмин считает необходимым введение персональных специальных экономических и иных санкций сроком на три года по отношению к некоторым гражданам Беларуси. Кто под них попадает, пока не уточняется. 

В течение месяца санкционный список будет передан на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Решение о том, что санкции должны быть введены, было принято без обсуждения.

Решение о введении ограничительных мер против Беларуси обосновано аналогичными решениями Евросоюза от 2 октября 2020 года и 6 ноября 2020 года (речь идет о первом и втором пакетах санкций. — Ред.). 

В постановлении говорится, что санкции соответствуют требованиям защиты национальных интересов Украины.
 
 
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7 июля Кабмин Украины одобрил введение персональных санкций против лиц, которые фальсифицировали выборы, участвовали в подавлении мирных протестов и репрессиях...
 
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