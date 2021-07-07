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Украина присоединилась к санкциям ЕС
Источник материала: Партизан
7 июля Кабмин Украины одобрил введение персональных санкций против лиц, которые фальсифицировали выборы, участвовали в подавлении мирных протестов и репрессиях против граждан Беларуси
Кабмин считает необходимым введение персональных специальных экономических и иных санкций сроком на три года по отношению к некоторым гражданам Беларуси. Кто под них попадает, пока не уточняется.
В течение месяца санкционный список будет передан на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Решение о том, что санкции должны быть введены, было принято без обсуждения.
Решение о введении ограничительных мер против Беларуси обосновано аналогичными решениями Евросоюза от 2 октября 2020 года и 6 ноября 2020 года (речь идет о первом и втором пакетах санкций. — Ред.).
В постановлении говорится, что санкции соответствуют требованиям защиты национальных интересов Украины.
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7 июля Кабмин Украины одобрил введение персональных санкций против лиц, которые фальсифицировали выборы, участвовали в подавлении мирных протестов и репрессиях...
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