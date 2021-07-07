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Виктора Бабарико перевели в СИЗО на Володарского

07.07.2021 16:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Практически сразу после объявления приговора Виктора Бабарико перевели из СИЗО КГБ в СИЗО-1 на на Володарского.



Как сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский после встречи с ним, это произошло вчера днем.

Напомним, накануне утром экс-претендент в президенты, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был осужден на 14 лет.
 
 
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Практически сразу после объявления приговора Виктора Бабарико перевели из СИЗО КГБ в СИЗО-1 на на Володарского.
 
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