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Виктора Бабарико перевели в СИЗО на Володарского
Источник материала: Партизан
Практически сразу после объявления приговора Виктора Бабарико перевели из СИЗО КГБ в СИЗО-1 на на Володарского.
Как сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский после встречи с ним, это произошло вчера днем.
Напомним, накануне утром экс-претендент в президенты, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был осужден на 14 лет.
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Практически сразу после объявления приговора Виктора Бабарико перевели из СИЗО КГБ в СИЗО-1 на на Володарского.
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