Экономический суд признал законным решение спецкомиссии, на основе которого МВД просит признать продукцию TUT.ВY экстремистской

Источник материала: Смартпресс

В Экономическом суде Минска в среду прошло закрытое заседание по заявлению ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА". Суд признал законным решение специальной комиссии, на основе которого МВД просит признать продукцию TUT.ВY экстремистской, сообщила редакция портала.

Изначально процесс начался в суде Центрального района Минска по заявлению МВД о признании продукции TUT.ВY экстремистской на основании заключения комиссии. ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" подало ходатайство в Экономический суд Минска, считая заключение незаконным.

По информации редакции, теперь ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" намерено подавать апелляцию на решение Экономического суда Минска. "Когда решение этого суда вступит в законную силу, тогда сможет возобновиться процесс в суде Центрального района Минска, на котором и будет решаться, признать ли контент портала TUT.ВY экстремистским по инициативе МВД. Сейчас TUT.ВY и соцсети издания не признаны экстремистскими", - добавили там.

Ранее команда ресурса сообщила, что информационную продукцию TUT.BY просят признать экстремистской, это следует из заявления МВД Беларуси, направленного 3 июня в суд Центрального района Минска, ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" и Мининформ.

Как сообщалось, 18 мая стало известно об обысках у руководителей и сотрудников интернет-портала TUT.BY, сайта AV.BY и HOSTER.BY. Выяснилось, что Департамент финрасследований Комитета госконтроля возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" - по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Мининформ ограничил доступ к TUT.BY на основании уведомления Генпрокуратуры - "за многочисленные факты нарушений Закона о СМИ".

Задержаны 15 сотрудников TUT.BY и смежных компаний, вдова основателя портала Юлия Чернявская под домашним арестом. В ДФР заявляют об ущербе “на миллионы долларов”.

Троим задержанным по делу TUT.BY и вдове Юрия Зиссера Юлии Чернявской предъявлены обвинения. Однако точной информации, в чем именно они обвиняются на данный момент нет.

По данным исследования компании Gemius, на момент закрытия, аудитория TUT.BY составляла более 3,3 млн человек - это 62,58% охвата интернет-пользователей в стране. Согласно информации сайта Similarweb.com, у TUT.BY 394 млн просмотров за последний месяц.