Путь к вершине: белоруска Арина Соболенко впервые сыграет в полуфинале Уимблдона

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рвется на вершину мирового рейтинга. Она всего в паре шагов от победы на легендарном Уимблдонском турнире. О невероятном взлете теннисистки рассказал спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Еще одна победа, и Арина Соболенко – вторая ракетка мира. Белорусская теннисистка впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдонского турнира и теперь всего на несколько рейтинговых очков отстает от японки Наоми Осаки.

В этом году на травяных кортах Соболенко выглядит как никогда убедительно. Отдала соперницам всего два сета. А в четвертьфинале, кажется, невероятно легко расправилась с Онс Жабер из Туниса – 6:4, 6:3. Выход в полуфинал для Арины действительно большое событие, ведь турниры Большого шлема для нее долгое время были словно заколдованными.

«Меня действительно преследовала навязчивая идея, что я никогда не доживу до второй недели Умблдона. Пришлось даже нанять психолога. Я говорила себе: спокойно, все хорошо, ты сможешь. И вот я все еще участвую в турнире, и у меня неплохие шансы выиграть шлем. Сейчас я наслаждаюсь каждой секундой игры», – сказала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Следующий матч с Каролиной Плишковой. Соперница для Соболенко не такая уж и грозная. Они встречались дважды, и в обоих случаях Арина выходила победительницей. Да, у чешской спортсменки преимущество по титулам и призовым. Но это лишь бонус более долгой карьеры.

За последний год Соболенко очень сильно прибавила. Выиграла несколько турниров. Впрочем, болельщикам они известна уже давно. Все благодаря крикам, на которые болельщики даже делают пародии.

Столь эмоциональными были болельщики на Открытом чемпионате Австралии. И на каждую просьбу судьи они стонали и кричали только громче. Соболенко не самая громкая в мировом туре, но зато самая разнообразная. Фанаты подсчитали, что в арсенале Арины 357 различных вариаций криков.

В детстве Соболенко славилась сложным, а порою невыносимым характером. Ее тренеру даже пришлось выгнать Арину с занятий. Это был единственный подобный случай в ее практике. Сама спортсменка говорит, что именно тренеры сделали из нее настоящую машину-убийцу. В теннисном смысле. А болельщики сравнивают Арину с тигрицей. Но такая она только на корте – в жизни Соболенко совсем другая.