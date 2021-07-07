Добровольский: Сказки режима не подтверждаются документально

Источник материала: Салiдарнасць

Советник Тихановской – о вероятности дальнейших «антитеррористических операций».

Советник Светланы Тихановской, директор Восточноевропейской школы политических исследований Александр Добровольский прокомментировал в эфире Маланка Медиа слухи о готовящихся провокациях спецслужб:





Фото DELFI / Domantas Pipas

– Таких обсуждений очень много. Я не удивлюсь, если что-то подобное случится, а потом скажут, что это пробудились «спящие» ячейки. Хотя это просто смешно, когда Лукашенко говорит, что террористы хотели вывести из строя лесозаготовительную технику.

Говоря о большом количестве военной техники, замеченной на этой неделе у границ Литвы и Польши, Александр Добровольский отметил:

– Нужно понять, зачем это делается. Запугать Запад, который не собирается нападать и не выдвигал к белорусским границам никаких войск, которые могли бы кому-то угрожать – бессмысленное занятие. При этом тратятся огромные государственные деньги на то, чтобы эту технику вывезти, заправить, и люди получают зарплаты за то, что делают совершенно ненужные вещи.

Мне кажется, что все это имеет какой-то символический оттенок – в очередной раз продемонстрировать, якобы кто-то пытается что-то сделать против Беларуси. На самом деле Лукашенко не может не только управлять нормально страной, но даже нормально охранять границу, пропуская незаконных мигрантов на территорию Литвы и Латвии.

Что до заявления Лукашенко о «закрытии границы» с Украиной, потому что оттуда будто бы поступает оружие – во-первых, никто этого оружия не видел. Во-вторых, все эти сказки режима насчет незаконного провоза через границу не подтверждаются документально. Ни с территории Украины, ни с территории других соседних стран ничего подобного мы не видели.

Можно, конечно, придумать очередные «антитеррористические» операции. Но единственный, кто осуществляет террор – человек, который отдает приказы силовым органам бить своих граждан. Ничего того, что можно было бы трактовать как угрозу Беларуси извне, не существует.