Минюст проводит проверку «Третьего сектора»

Министерство юстиции проводит проверку общественного объединения «Центр «Третий сектор», сообщает Белорусская ассоциация журналистов.





По словам основателя центра Виталия Рудника, Минюст затребовал предоставить «тысячи документов».

«Мы получили также письменное предупреждение. Интерес проявляет также ДФР. Весьма вероятно, что готовится ликвидация», — отметил Рудник..

«Третий сектор» основан в 1997 году, напоминает БАЖ. «За это время организация очень много сделала для развития гражданского общества, образования журналистов и общественных активистов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минюст инициировал аналогичные проверки ряда организаций, в том числе просветительско-социального общественного объединения «Звено», Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского ПЕН-центра, правозащитно-просветительского общественного объединения «Движение "За Свободу"», общественного объединения «Экодом», международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына"».