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Белорусское посольство в Киеве: можно сделать вывод о заранее спланированном характере драки

07.07.2021 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Киеве направило ноту в украинский МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посольство ждет ответа от украинских властей по данной ситуации и считает такую выходку спланированной провокацией.

Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?

Белорусское посольство в Киеве: можно сделать вывод о заранее спланированном характере драки

Исходя из анализа обстоятельств инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные понесли справедливое наказание, а украинской стороной были приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии.

 
 
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Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Киеве направило ноту в украинский МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посольство ждет ответа от украинских...
 
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Ноту в украинский МИД направило посольство Беларуси в Киеве
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