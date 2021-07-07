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Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?

07.07.2021 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 июля белорусы Украины традиционно вышли к нашему посольству в Киеве с государственной символикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это традиционная акция, которая проходит каждый месяц. В этот раз поводом выступил праздник – День Независимости – который не так давно отмечали в Беларуси.

Ноту в украинский МИД направило посольство Беларуси в Киеве

Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?

Поздравляем всех с прошедшим Днем Независимости Республики Беларусь, с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Белорусы Украины, как всегда, вышли к посольству Республики Беларусь в Киеве, организация «Сябры Волыни», чтобы поддержать свою историческую родину и Президента Лукашенко, действующую власть. Белорусы, где бы вы ни были, где бы вы ни жили во всем мире, всегда поддерживайте свою родину.

Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?

Белорусское посольство в Киеве: можно сделать вывод о заранее спланированном характере драки

Однако такой патриотический лейтмотив белорусов понравился далеко не всем.

Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?

Местные националисты напали на людей с белорусскими флагами и устроили потасовку. На кадрах видно, что в ходе драки нападающие использовали газовые баллончики.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 июля белорусы Украины традиционно вышли к нашему посольству в Киеве с государственной символикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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