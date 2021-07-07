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Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 июля белорусы Украины традиционно вышли к нашему посольству в Киеве с государственной символикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это традиционная акция, которая проходит каждый месяц. В этот раз поводом выступил праздник – День Независимости – который не так давно отмечали в Беларуси.
Поздравляем всех с прошедшим Днем Независимости Республики Беларусь, с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Белорусы Украины, как всегда, вышли к посольству Республики Беларусь в Киеве, организация «Сябры Волыни», чтобы поддержать свою историческую родину и Президента Лукашенко, действующую власть. Белорусы, где бы вы ни были, где бы вы ни жили во всем мире, всегда поддерживайте свою родину.
Однако такой патриотический лейтмотив белорусов понравился далеко не всем.
Местные националисты напали на людей с белорусскими флагами и устроили потасовку. На кадрах видно, что в ходе драки нападающие использовали газовые баллончики.
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Новости Беларуси. 7 июля белорусы Украины традиционно вышли к нашему посольству в Киеве с государственной символикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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