Убиты президент Гаити и первая леди страны

Источник материала: СТВ

Новости Гаити. На Гаити убит президент страны. Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате вооруженного нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Неизвестные атаковали резиденцию главы государства ночью с 6 на 7 июля. Одна из пуль попала в супругу президента. Буквально час назад первая леди также скончалась в больнице. Кто стоит за атакой, пока не ясно. По некоторым данным, подозреваемые говорили по-испански.





Жовенель Моиз вступил в должность президента четыре года назад, а в 2018-м уже подвергался обстрелу. Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил. Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.