ЕС мобилизует €17 млрд инвестиций для стран Восточного партнерства

Источник материала: АФН

Европейский Союз мобилизует 17 млрд евро инвестиций для стран инициативы "Восточное партнерство".

Об этом еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи сообщил во время выступления на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе (Литва), передает корреспондент Укринформа.

"Я хочу объявить очень положительное сообщение для стран "Восточного партнерства", в частности для Украины, о новом существенном экономическом и инвестиционном плане для региона. Мы мобилизуем 17 миллиардов евро инвестиций для региона для того, чтобы построить новые, более устойчивые и более динамичные экономики и общества в регионе", - сказал он.

2 июля Евросоюз представил видение относительно будущего программы Восточного партнерства, которое включает широкий план экономического развития и инвестиций в объеме 2,3 миллиарда евро для всех шести стран-партнеров - Украины, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, а также Беларуси.