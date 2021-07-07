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Украинское правительство согласовало санкции против белорусских властей

07.07.2021 17:23 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Кабинет министров Украины согласовал список санкций в отношении ряда граждан Беларуси для последующего его утверждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, передает ТАСС.

Соответствующее распоряжение под названием "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Белоруссии" было принято в среду на заседании украинского правительства.

Согласно тексту распоряжения, в течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение СНБО. Ограничительные меры, перечень которых в документе не указан, предлагается ввести на 3 года. Фамилии фигурантов списка пока не разглашаются. В распоряжении уточняется лишь, что его принятие связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года "О введении санкций в отношении физических лиц, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию в том числе граждан Украины".

 
 
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Кабинет министров Украины согласовал список санкций в отношении ряда граждан Беларуси для последующего его утверждения на заседании Совета национальной...
 
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