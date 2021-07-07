Протасевич вернулся в Twitter и обещает отвечать на комментарии

Источник материала: Смартпресс

Роман Протасевич, которого задержали 23 мая после приземления в Минске самолета Ryanair, вернулся в социальную сеть Twitter , где уже выложил видео в котором пообещал отвечать на комментарии.







Протасевич сказал, что "потихонечку возвращается к жизни в интернете". Профиль с описанием "Санкционный Роман, полулегитимный Протасевич" уже ответил на приветствие программиста, экс-активиста штаба Валерия Цепкало, экс-политэмигранта и бывшего участника круглого стола Воскресенского Ильи Бегуна.

В одном из ответов Протасевич также написал, что идти на чай к Юрию Воскресенскому пока не планирует.



По словам Протасевича, связь с родителями у него есть, они считают для себя опасным возвращаться в Беларусь. Насчет контактов со штабом Светланы Тихановской Протасевич ответил, что "поговорить пока ни с кем из Штаба не успел".

В прошлом аккаунте блогера последняя запись датируется 16 мая, тогда он написал, что фотографировал Светлану Тихановскую.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минск из-за ложного сообщения о минировании совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Позже выяснилось, что на борту находился бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. Он и его девушка Софья Сапега были задержаны.

Роману Протасевичу 26 лет, учился на факультете журналистики в Белорусском государственном университете, но был отчислен. Некоторое время сотрудничал с "Радио Свобода" и "Еврорадио". В январе 2020 года уехал в Польшу, где намеревался просить политическое убежище.

В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Беларуси внес его в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Молодой человек проходит обвиняемым по следующим статьям: ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет); ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет ); ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).

До сентября 2020 года Протасевич был редактором признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. С марта 2021 – редактор другого признанного экстремистским канала "Беларусь головного мозга".

24 мая правозащитники признали молодого человека политическим заключенным.

Протасевич дал интервью государственному телеканалу ОНТ, участвовал в пресс-конференции, посвященной самолету Ryanair, а позже был помещен под домашний арест.