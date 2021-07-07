Энергетики не будут продавать подросткам с 8 июля

Источник материала: Смартпресс

Энергетические напитки нельзя будет продавать несовершеннолетним с 8 июля, это следует из постановления Совмина от 25 июня 2021 г. № 363 , которое вступает в силу с 8 июля.

Документ, кроме прочего, изменяет правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. Один из пунктов этих правил дополняется запретом на продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

Кроме того, гражданам до 18 лет в Беларуси нельзя купить алкоголь, табак, электронные сигареты и жидкости для них, игральные карты, пневматические пистолеты, револьверы и винтовки, луки и арбалеты, эротику, продукцию "по сексуальному образованию и половому воспитанию – несовершеннолетним, не достигшим возрастной категории детей, среди которых допускается распространение такой продукции". Нельзя и до 16 лет покупать пиротехнику, а до 15 - спички, зажигалки и горючие жидкости.

"При возникновении спора покупатель обязан предъявить документ, содержащий фотографию, подтверждающий его возраст", - говорится в правилах.