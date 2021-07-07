Новый суд над Никитой Золотаревым - теперь за нападение на конвой

Народная воля ", его обвиняют в "насилии над милицией" - он якобы напал на конвой в гомельском СИЗО-3. Дело рассматривает судья Виктор Казачок, обвинение поддерживает представитель прокуратуры Ковалев. На этот раз, как пишет "", его обвиняют в "насилии над милицией" - он якобы напал на конвой в гомельском СИЗО-3. Дело рассматриваетобвинение поддерживает





Согласно обвинению, "21 марта в промежуток времени с 11:30 до 12:30 Золотарев, будучи в служебном кабинете психологической службы, в категорической форме отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения и пройти в камеру №103, в результате чего сотрудники Лучкин и Хацков применили к нему физическую силу и вывели в коридор третьего этажа».





Однако несовершеннолетний Золотарев, как отмечается в обвинении, препятствовал законной деятельности силовиков. Парень якобы сделал подножку Лучкину, в результате чего тот упал на пол. Когда Лучкин поднялся "Золотарев схватил его за волосы и шею, причинив тем самым боль и побои".





Кроме того, подросток якобы высказал угрозы насилия в адрес сотрудницы СИЗО Ховбок.





В результате Никита Золотарев будет отвечать перед судом за "насилие и угрозу насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел" – по статье 364 Уголовного кодекса.





Отец Никиты Михаил Лапунов так прокомментировал новое уголовное дело против сына: "В трех страницах постановления о направлении дела прокурору отражена вся немощность и подлость власти. Мой сын - не преступник, а заложник".





Напомним, 10 мая 2020 года Никите Золотареву исполнилось 16 лет, а уже в августе он оказался в СИЗО. Подростка вместе с другими двумя фигурантами обвинили в активном участии в "массовых беспорядках" и "сопротивлении милиции" с применением "коктейля Молотова", хотя никакого горючего вещества в сторону милиционеров Золотарей не бросал.





Подросток болен эпилепсией, он жаловался, что в СИЗО его били, не давали нужных лекарств.





22 февраля судья Центрального района Гомеля Дмитрий Дебой наказал Никиту 5 годами воспитательной колонии. После оглашения приговора у Никиты началась истерика. Он бросался на решетку "клетки" и кричал "Выпустите меня отсюда!".





Областной суд оставил решение первой судебной инстанции без изменений.





И вот новое уголовное дело. В постановлении следователя городского отдела СК Шкрабова, который расследовал инцидент в СИЗО и передавал дело в прокуратуру для направления в суд, говорится, что Золотарев "надлежащих выводов для себя не сделал, на путь перевоспитания не стал".





Наказание по статье 364 УК предусматривает арест, ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до шести лет.