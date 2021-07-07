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Премьер-министр Литвы: на границу с Беларусью привлекут армию

07.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду рассказала, как будет решаться ситуация на литовско-белорусской границе.

По ее словам, правительство обратилось в парламент и попросило провести внеочередную парламентскую сессию.

Она оценила ситуацию на границе как гибридную агрессию.

— Сам процесс мы оцениваем как гибридную агрессию, направленную даже не против Литвы, а против ЕС, — приводит слова премьер-министра Литвы DELFI. — Мы считаем, что в организации потока нелегальных мигрантов участвуют и активно, и пассивно ведомства белорусского режима. И сознательно создают все условия для пересечения границы.

И за всем этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране, может, дестабилизировать ситуацию, особенно сложна эта ситуация из-за военных учений «Запад», которые будут проводить летом и осенью — это дополнительный контекст, который надо иметь в виду, — сказала Шимоните.

По ее словам, правительство предприняло ряд тактических мер для решения проблемы.

— На помощь призовут армию, так увеличим количество людей, которые физически будут следить за порядком на границе. Будет внедряться дополнительный физический барьер на границе, разделяющий Литву и Беларусь. Он будет знаком и средством отваживания для организаторов потоков нелегальных мигрантов, — сказала она.

Шимоните отметила, что это не каменная стена и не железная.

— Мы говорим о спиральном барьере, который использует армия, — пояснила премьер-министр.

По ее словам, из-за большой протяженности границы физические ресурсы ограничены.

— Военные будут дежурить с пограничниками, двойной заслон, — сказала Ингрида Шимоните.

 
 
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«Военные будут дежурить с пограничниками, двойной заслон», сказала Ингрида Шимоните.
 
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