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Техдиректор «Славянского базара»: художник-постановщик попыталась сценографией создать шкатулку с драгоценностями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск готовится принять 30-й фестиваль «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы удивить всех гостей и участников форума – а их ожидают из 33 стран мира – в подготовке городской инфраструктуры и фестивальных площадок задействованы сотни человек. Сейчас работы ведутся и в Летнем амфитеатре. Здесь монтируют сцену и устанавливают оборудование.
Алексей Азаренко, технический директор:
Ровно через неделю над фестивальным Витебском прозвучат первые позывные «Славянского базара». 14 июля на сцену выйдут танцующий симфонический оркестр и санкт-петербургский балет на льду.
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Техдиректор «Славянского базара»: художник-постановщик попыталась сценографией создать шкатулку с драгоценностями
Новости Беларуси. Витебск готовится принять 30-й фестиваль «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы удивить всех гостей и...
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