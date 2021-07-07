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Протасевичу разрешили вести «Твиттер» под домашним арестом
Источник материала: Навiны
Задержанный при посадке самолета Афины — Вильнюс экс-главред телеграм-каналов NEXTA и «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич начал вести «Твиттер».
«Я потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете», —
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Задержанный при посадке самолета Афины — Вильнюс экс-главред телеграм-каналов NEXTA и «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич начал вести «Твиттер».
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