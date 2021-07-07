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Дмитрий Лукашенко: на проспекте Победителей появится 4 площадки для стритбола

07.07.2021 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На открытии присутствовал Дмитрий Лукашенко.

Дмитрий Лукашенко: на проспекте Победителей появится 4 площадки для стритбола

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:
Проект «Спорт для всех» – это не только строительство площадок для воркаута, это и для других видов спорта. Совсем скоро мы совместно с Белорусской федерацией баскетбола открываем четыре площадки для занятия стритболом. Это будет организовано все на проспекте Победителей.

 
 
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Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На открытии присутствовал...
 
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