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Дмитрий Лукашенко: на проспекте Победителей появится 4 площадки для стритбола
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На открытии присутствовал Дмитрий Лукашенко.
Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:
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Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На открытии присутствовал...
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